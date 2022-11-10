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Lübnan Meclisi cumhurbaşkanını 5. oturumunda da seçemedi

Lübnan'da 14. cumhurbaşkanını seçmek için Mecliste düzenlenen 5'inci oturumda, hiçbir aday yeterli oyu alamadı. Başbakan Necib Mikati, "Cumhurbaşkanı yokluğu hem anayasal hayatı baltalıyor hem de ülkenin toparlanmasını engelliyor" dedi.

Haber Giriş: 10 Kasım 2022 Perşembe - 20:28
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Lübnan Meclisi, yeni cumhurbaşkanını 5. oturumunda da seçemedi

Lübnan Meclisi cumhurbaşkanını 5. oturumunda da seçemedi
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Lübnan Meclisi'nde, 31 Ekim'de görev süresi dolan Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın yerine yeni cumhurbaşkanının seçilmesi için düzenlenen toplantıya 128 milletvekilinden 108'i katıldı.

Seçimde adaylardan Mişel Muavvad 44, İsam Halife 6 oy alırken, 46 geçersiz oy kullanıldı.
Meclis Başkanı Nebih Berri, oturumdan sonra yaptığı açıklamada, yeni cumhurbaşkanı seçiminin 6. oturumunun 17 Kasım'da gerçekleştirileceğini bildirdi.

Başbakan Mikati: Cumhurbaşkanı yokluğu ülkenin toparlanmasını engelliyor
Bu arada Lübnan Başbakanı Necib Mikati, başkent Beyrut'ta "Arap Hukuki ve Adli Araştırma Merkezi" tarafından düzenlenen çalıştayda yaptığı konuşmasında, ülkedeki yönetim boşluğuna değindi.

Lübnan'da geçici olarak görevini sürdüren hükümetin de düşmesi için girişimlerin varlığına işaret eden Mikati, kendisinin başbakanlığındaki hükümetin düşmesiyle oluşacak boşluğun ülkeyi ve vatandaşı olumsuz etkileyeceği uyarısında bulundu.

Geçici hükümetin halihazırda, yeni cumhurbaşkanı seçilinceye kadar olan bu zor dönemde anayasa ve ulusal yükümlülüklerini yerine getirmeye gayret ettiğini dile getiren Mikati, Lübnan'daki siyasi güçlere yeni hükümetin kurulmasının önünü açacak cumhurbaşkanı seçimini uzatmama çağrısı yaptı.

Geçici hükümetin yetki alanlarının sınırlı olduğunu hatırlatan Mikati, "Büyük ulusal mesele olan yönetim boşluğuna farklı yaklaşımların hepsi, kişisel siyasi hesaplaşmalara girer" diye konuştu.

Lübnan'da geçici hükümetin cumhurbaşkanlığı makamını ele geçirme veya yetkilerine sahip olmaya çalıştığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyleyen Mikati, "Cumhurbaşkanlığı makamının boş kalması doğru değildir. Cumhurbaşkanı yokluğu hem anayasal hayatı baltalıyor hem de ülkenin toparlanmasını engelliyor" ifadelerini kullandı.

Lübnan Meclisi, yeni cumhurbaşkanını seçmek için ilk oturumunu 29 Eylül'de yapmıştı. Daha sonra yapılan 3 oturumlarda da adaylardan kimse seçilmek için yeterli oyu alamamıştı.

Eski Cumhurbaşkanı Avn da 31 Ekim 2016'da Meclis'te düzenlenen 46'ncı oturumun sonunda seçilebilmişti.

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