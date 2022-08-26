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Lübnan ordusu 4 ay önce batan göçmen teknesinden deliller topladı

Lübnan ordusu, 4 ay önce alabora olup batan ve dün enkazına ulaşılan göçmen teknesinin nasıl battığına dair bazı delillere ulaşıldığını açıkladı.

Haber Giriş: 26 Ağustos 2022 Cuma - 17:46
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Lübnan ordusu dört ay önce batan göçmen teknesinden deliller topladı

Lübnan ordusu 4 ay önce batan göçmen teknesinden deliller topladı
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Lübnan Deniz Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Haytem Dannavi, Trablusşam Limanı'nda düzenlediği basın toplantısında, 7 kişinin ölümüne ve onlarca kişinin kaybolmasına neden olan göçmen teknesinin dün ulaşılan enkazına ilişkin bilgi verdi.

Trablusşam açıklarında 459 metre derinlikte bulunan teknenin enkazından görüntüler alındığını belirten Dannavi, "Hayatını kaybedenlerin yakınlarının çektiği acıları bir nebze olsun dindirme ümidiyle ulaştığımız belgeleri adli mercilere teslim edeceğiz." dedi.

Tekneye ulaşmanın ilk etapta zor olduğunu ancak denizaltı ile bu sorunun üstesinden gelindiğini aktaran Dannavi, teknenin nasıl battığı konusunda şeffaf bir soruşturma yürütülmesine ve gerçeklerin ortaya çıkarılmasına yardımcı olacaklarını söyledi.

Dannavi, elde edilen delillere ilişkin ise detay vermedi.

Basın toplantısında hazır bulunan Lübnan Meclisi Trablusşam Milletvekili Eşref Rifi de söz konusu göçmen teknesinin nasıl battığına dair deniz kuvvetlerinden şeffaf bir süreç talep ettiklerini kaydetti.

Lübnan'da nisan ayında 84 kaçak göçmeni taşıyan tekne Trablusşam açıklarında batmıştı. Faciada 7 kişinin cesedine ulaşıldığı, 45 kişinin kurtarıldığı açıklanmıştı. Facianın üzerinden yaklaşık 4 ay geçmesine rağmen teknedeki diğer kişilere ise hala ulaşılamadı.

Olayın ardından teknedeki birçok görgü tanığı, teknenin açılmasının önüne geçmek isteyen Lübnan Deniz Kuvvetlerine ait bir botun faciaya sebebiyet verdiğini ileri sürmüştü.

Lübnan ordusu, dün yaptığı açıklamada, yaklaşık 4 ay önce batan göçmen teknesinin enkazına ulaşıldığını duyurmuştu. (AA)

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