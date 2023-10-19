Lübnan sınırında 6'sı gazeteci 9 kişi İsrail ateşi nedeniyle mahsur kaldı

Lübnan ordusu ve yerel yetkililer, mahsur kalan kişilerin kurtarılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Sınırda korku dolu anlar

Lübnan resmi ajansı NNA’nın haberine göre, olay Lübnan’ın güneyindeki Nebatiye vilayetine bağlı Mercayun ilçesinde yer alan El-Hula beldesinde meydana geldi. Bölgede görev yapan 6 gazeteci ve 3 sivil, İsrail’e ait “El Abad” askeri noktasına yakın bir yerde mahsur kaldı. İsrail ordusu, bu kişilerin bulunduğu yere sürekli ateş açarak, güvenli bölgeye çıkışlarına engel oldu.

Kurtarma çalışmaları devam ediyor

Lübnan ordusu ve yerel yetkililer, İsrail’in ateşi altında mahsur kalan kişilerin buradan çıkarılması için çalışmalarını sürdürüyor. Mahsur kalan kişilerin sağlık durumlarına ilişkin henüz bir bilgi verilmedi. İsrail ile Lübnan arasındaki sınırda zaman zaman gerginlik yaşanıyor.