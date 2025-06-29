Lübnan - Suriye sınırında uyuşturucu tacirlerine şok baskın

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Lübnan - Suriye sınırında uyuşturucu tacirlerine şok baskın

Suriye İçişleri Bakanlığı, Lübnan sınırında gerçekleştirdiği operasyonla piyasa değeri milyonlarca doları bulan büyük bir uyuşturucu sevkiyatını durdurdu.

Suriye İçişleri Bakanlığı, 28 Haziran 2025 Cumartesi günü yaptığı açıklamada, Şam kırsalındaki Nübek bölgesinde, Narkotik Şube ile iş birliği içinde önemli bir uyuşturucu operasyonuna imza attığını duyurdu.

Lübnan'dan Suriye'ye geçmeye çalışan bir araçta yapılan aramada, piyasa değeri yaklaşık 10 milyon doları aşan 500 bin adet captagon hapı, 500 kalıp ve 165 kilogram haşhaş ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan iki şüpheli, gerekli yasal işlemler için adli makamlara sevk edildi. Bu operasyon, bölgesel uyuşturucu kaçakçılığına karşı yürütülen mücadelenin önemli bir parçası olarak kayıtlara geçti.

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