Lübnan'da 1993'ten bu yana ilk kolera vakası

Bakanlıktan yapılan açıklamada vakanın dün tespit edildiği, hastanın durumunun stabil olduğu belirtilirken, bu vakanın 1993 yılındaki kolera salgınından beri ilk kolera vakası olduğu ifade edildi.

KOLERA NEDİR?

'Vibrio" bakterisinin insanların ince bağırsaklarında parazitlenmesi sonucu oluşan kolera, daha çok içme suyu ve kirli sularla yıkanmış besinler vasıtasıyla bulaşıyor.

İshal, karın ağrısı, şişlik ve kusma gibi belirtilere neden olan söz konusu bakteriler, vücuda girdikten 6 ila 48 saat içinde hastalığın ortaya çıkmasına neden oluyor.