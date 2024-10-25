Lübnan'da 5 İsrail askeri öldü

Kaynak: İHA
Lübnan'da 5 İsrail askeri öldü

İsrail Savunma Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyinde çıkan çatışma sonucun 5 İsrail askeri ölürken 19 asker de yaralandı.

Lübnan'da İsrail ve Hizbullah arasındaki çatışmalarda İsrail ordusu kayıplar vermeye devam ediyor. İsrail Savunma Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, dün gece saatlerinde Hizbullah mensuplarının İsrail birliklerinin ekipman tedariki için kullandığı bir binaya roket saldırısı düzenlediği belirtildi.

Roketlerden birinin binanın yanında askerlerin bulunduğu noktaya isabet etmesi sonucu 5 İsrail askerinin öldüğü, 19 askerin yaralandığı kaydedildi. Açıklamada, askerlerden 4'ünün durumunun ağır olduğu ve tedavilerinin sürdüğü ifade edildi.

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