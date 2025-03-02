Lübnan’da bölünmeye karşı Canbolat’tan reform çağrısı

Düzenleme: Kaynak: AA
Lübnan’da bölünmeye karşı Canbolat’tan reform çağrısı

Lübnan'da Dürzi lider Teymur Canbolat, federalizm önerilerini reddettiğini belirterek, bu tür projelerin bölünme anlamına geldiğini vurguladı. Lübnan'da devlet yapısının yeniden düzenlenmesi gerektiğini ve siyasi mezhepçiliği ortadan kaldırmayı savundu.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, Lübnan İlerlemeci Sosyalist Partisi Başkanı Canbolat, partisinin Cebel Lübnan kentinde düzenlediği konferansta, Lübnan devletindeki etnik ve dini yapının ortadan kaldırılması çağrısı yaptı.

Canbolat, devlet yapısının yeniden düzenlenmesiyle ilgili her öneriyi görüşmeye açık olduklarına dikkati çekerek, "Ancak bu (Federal sistem kurulması önerisi) bize göre bir bölünme ve ayrımcılık projesidir ve bu yüzden bunu reddediyoruz." dedi.

Devletin yapısına ilişkin reform önerileri olduğuna işaret eden Canbolat, "Bu zor zamanlarda ülkede yeni bir fırsat var ve bununla reformların gerekliliğine, siyasi mezhepçiliği ortadan kaldırmak için ulusal bir mekanizma kurulması, bir senato kurulması gerekliliğine olan bağlılığımız daha da güçleniyor. Bu sadece bizim bir talebimiz değil ulusal bir reform talebidir." ifadelerini kullandı.

Son dönemde Lübnan'da art arda yaşanan krizlere çözüm olarak Ulusal Liberal Parti ve Süryani Dünya Birliği Partisi'nin de aralarında bulunduğu siyasi ve bağımsız güçler federalizm fikrini yeniden gündeme getirmeye başladı.

Lübnanlı ünlü Dürzi lider Velid Canbolat'ın oğlu olan Teymur Canbolat, Haziran 2023'te İlerlemeci Sosyalist Partisi'nin başkanlığından istifa eden babasının ardından partinin yeni başkanı olmuştu.

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