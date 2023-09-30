Lübnan'da büyükelçiliğe saldıran Ermeniler polisle çatıştı

Lübnan’da Azerbaycan’ın Beyrut Büyükelçiliği’ne saldıran Ermeni asıllı grup, polisle çatıştı.

KAYNAK: AA
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Lübnan'da büyükelçiliğe saldıran Ermeniler polisle çatıştı 1

Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta dün Azerbaycan Büyükelçiliği önünde toplanan Ermeni asıllı grup, Azerbaycan’ın Karabağ’da silahlı Ermeni gruplara karşı düzenlediği operasyonu protesto etti.

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Lübnan'da büyükelçiliğe saldıran Ermeniler polisle çatıştı 2

Lübnan polisi, büyükelçilik binası ile güvenlik güçlerine havai fişek ve molotof kokteyli fırlatan protestoculara göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale etti.

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Lübnan'da büyükelçiliğe saldıran Ermeniler polisle çatıştı 3

Kalabalık grup kendilerini engellemeye çalışan polise taş ve sopalarla saldırdı. Göstericilerin havai fişek atması nedeniyle büyükelçilik çevresinde çıkan yangın ise ekipler tarafından söndürüldü.

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Lübnan'da büyükelçiliğe saldıran Ermeniler polisle çatıştı 4

Azerbaycan’ın Karabağ'da Ermeni silahlı gruplara karşı 19 Eylül'de başlattığı terörle mücadele operasyonu yaklaşık 24 saat sonra sona ermiş, silahlı grupların teslim olmalarının ardından Ermeniler gönüllü olarak Ermenistan’a geçmeye başlamıştı.

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Lübnan'da büyükelçiliğe saldıran Ermeniler polisle çatıştı 5

Lübnan’da Ermeni asıllı grup, 31 Ağustos'ta da Azerbaycan'ın Beyrut'taki Büyükelçiliği'ne saldırı düzenlemişti.

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Lübnan'da büyükelçiliğe saldıran Ermeniler polisle çatıştı 6
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Lübnan'da büyükelçiliğe saldıran Ermeniler polisle çatıştı 7
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Lübnan'da büyükelçiliğe saldıran Ermeniler polisle çatıştı 8
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Lübnan'da büyükelçiliğe saldıran Ermeniler polisle çatıştı 9
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Lübnan'da büyükelçiliğe saldıran Ermeniler polisle çatıştı 10
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Lübnan'da büyükelçiliğe saldıran Ermeniler polisle çatıştı 11
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Lübnan'da büyükelçiliğe saldıran Ermeniler polisle çatıştı 12
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Lübnan'da büyükelçiliğe saldıran Ermeniler polisle çatıştı 13
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Lübnan'da büyükelçiliğe saldıran Ermeniler polisle çatıştı 14
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Lübnan'da büyükelçiliğe saldıran Ermeniler polisle çatıştı 15
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