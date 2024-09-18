Lübnan'da çağrı cihazı patlamalarında can kaybı artıyor

Lübnan Sağlık Bakanı Firas el-Ebyad, Beyrut'ta düzenlediği basın toplantısında, patlamalarla ilgili son gelişmeleri değerlendirdi.

Bakan Ebyad, ölenlerin sayısının 12'ye ulaştığını ve ölenlerden ikisinin çocuk olduğunu bildirdi. Yaralı sayısının ise 2 bin 750 ile 2 bin 800 arasında değiştiğini belirten Ebyad, tam sayının tespit edilememesinin, yaralıların farklı sağlık kurumlarına başvurmalarından kaynaklandığını ifade etti.

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Bakan, ağır yaralı sayısının 300 civarında olduğunu ve bu kişilerin yoğun bakımlarda tedavi gördüğünü aktardı.

Ayrıca, patlamalardan sonra hastanelere getirilen yaralılardan 460'ının ameliyat edildiğini, çoğunun ise göz ve yüz bölgesinden yaralandığını dile getirdi.

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Firas el-Ebyad, İsrail gibi düşman bir ülkeden her an bir saldırı beklediklerini belirterek, sağlık açısından gerekli hazırlık ve tedariklerin daha önceden yapıldığını vurguladı.

ÇAĞRI CİHAZLARININ PATLATILMASI

Lübnan'da Hizbullah'a ait olduğu belirtilen çağrı cihazlarında eş zamanlı patlamalar meydana geldi.

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Lübnanlı yetkililer, saldırıların arkasında İsrail’in olduğunu iddia ederken, İsrail'den bu konuda henüz bir açıklama yapılmadı.