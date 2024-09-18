Lübnan'da çağrı cihazı patlamalarında can kaybı artıyor

Kaynak: AA / İHA
Lübnan'da çağrı cihazı patlamalarında can kaybı artıyor

Lübnan'da çağrı cihazlarının patlatılması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 12'ye yükseldiği açıklandı.

Lübnan Sağlık Bakanı Firas el-Ebyad, Beyrut'ta düzenlediği basın toplantısında, patlamalarla ilgili son gelişmeleri değerlendirdi.

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Bakan Ebyad, ölenlerin sayısının 12'ye ulaştığını ve ölenlerden ikisinin çocuk olduğunu bildirdi. Yaralı sayısının ise 2 bin 750 ile 2 bin 800 arasında değiştiğini belirten Ebyad, tam sayının tespit edilememesinin, yaralıların farklı sağlık kurumlarına başvurmalarından kaynaklandığını ifade etti.

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Bakan, ağır yaralı sayısının 300 civarında olduğunu ve bu kişilerin yoğun bakımlarda tedavi gördüğünü aktardı.

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Ayrıca, patlamalardan sonra hastanelere getirilen yaralılardan 460'ının ameliyat edildiğini, çoğunun ise göz ve yüz bölgesinden yaralandığını dile getirdi.

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Firas el-Ebyad, İsrail gibi düşman bir ülkeden her an bir saldırı beklediklerini belirterek, sağlık açısından gerekli hazırlık ve tedariklerin daha önceden yapıldığını vurguladı.

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ÇAĞRI CİHAZLARININ PATLATILMASI

Lübnan'da Hizbullah'a ait olduğu belirtilen çağrı cihazlarında eş zamanlı patlamalar meydana geldi.

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Lübnanlı yetkililer, saldırıların arkasında İsrail’in olduğunu iddia ederken, İsrail'den bu konuda henüz bir açıklama yapılmadı.

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