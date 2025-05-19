Lübnan'da demokrasi sınavı

Lübnan’da pazar günü gerçekleştirilen belediye ve muhtarlık seçimlerinin üçüncü turu, Beyrut, Bekaa ve Baalbek-Hermel vilayetlerini kapsadı. Başbakan Nawaf Salam, İçişleri Bakanlığı’ndaki seçim operasyon merkezini ve kentteki bazı sandıkları ziyaret etti. Yanında Savunma Bakanı Michel Menassa ve İçişleri Bakanı Ahmad Hajjar da vardı. Oyunu Beyrut’ta kullanan Salam, seçmenleri “şehirlerinin geleceğini şekillendirmeye” çağırarak, yüksek katılım umduğunu söyledi.

İsrail 1982'deki Lübnan işgalinden beri kayıp askerin ceset kalıntılarının getirildiğini duyurdu

DÜŞÜK KATILIM ENDİŞESİ VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Beyrut’ta öğle saatlerine kadar seçmen katılımı yüzde 13’te kaldı. Bu durum, siyasi partilerin desteklediği vekiller tarafından da kaygıyla karşılandı. Seçim güvenliği için Lübnan ordusu ve güvenlik güçleri yoğun önlem aldı. Ordudan yapılan açıklamada, Baalbek ve Douris’te dört kişinin silah, esrar ve captagon haplarıyla yakalandığı bildirildi. Ordu, seçim yapılan bölgelerde 48 saat boyunca tüm silah ruhsatlarını askıya aldığını ve kamu güvenliğini tehdit edenleri tutuklayacağını duyurdu.

Rusya'dan Romanya seçimleri hakkında sert açıklama

YOĞUN REKABET VE SİYASİ AYRIŞMA

Beyrut’ta “Beyrut Bizi Birleştiriyor” ve “Beyrut Madinati” listeleri arasında sıkı bir rekabet yaşandı. Seçmenlerin, listelerdeki bazı adayları çizerek oy kullanması, siyasi partilerin halk desteğini ne ölçüde koruduğuna dair soru işaretleri yarattı. Özellikle Sünni seçmenler, Hizbullah ve Emel Hareketi’ne bağlı Şii adayları ve Lübnan Kuvvetleri destekli Hristiyan adayları listelerden çıkardı. Geçici olarak siyasi faaliyetlerini askıya alan Gelecek Hareketi, İslami Grup ve bazı sivil listeler de seçimde yer aldı.

Bekaa’daki Zahle ve Baalbek bölgelerinde ise seçime katılım yüzde 30 ila 40 arasında değişti. Zahle’de rüşvet şüphesiyle Hizbullah ofisine yapılan baskında çatışma yaşandı, iki güvenlik görevlisi yaralandı. Baalbek’te ise değişim listesi temsilcilerinin izin belgelerinin saklandığı ortaya çıktı; belgeleri gizleyen kişinin Hizbullah listesinden olduğu belirlendi ve gözaltına alındı.