Lübnan'da enflasyon %16,1'e geriledi

Gıda ve alkolsüz içecekler grubunda fiyat artışları Aralık ayındaki %22,2'den Ocak ayında %20,9'a geriledi. Konut ve kamu hizmetleri sektöründe de benzer bir yavaşlama görülerek, fiyat artışları %21,3'ten %17,2'ye düştü. Çeşitli mal ve hizmetler kategorisinde ise fiyat artışları %39,7'den %26,7'ye geriledi. Giyim ve ayakkabı sektöründe %16,8 olan artış oranı %14,6'ya, eğlence ve kültür alanında ise %9,7'den %7,2'ye düştü. Alkollü içecekler ve tütün ürünlerinde de fiyat artışları %20,8'den %19,2'ye geriledi.

Ulaştırma sektöründe ise fiyat artışları Aralık ayındaki %9'dan Ocak ayında %10,3'e yükselerek hızlandı. Eğitim alanında enflasyon oranı %31,3 olarak kaydedildi. Mobilya, ev eşyaları ve rutin ev bakımı kategorisinde fiyatlar düşüş eğilimini sürdürerek, Aralık ayındaki %-2,0'dan Ocak ayında %-2,4'e geriledi.

Aylık bazda değerlendirildiğinde, tüketici fiyatları Ocak ayında %1,1 artarak son dört ayın en düşük seviyesini işaret etti ve bir önceki ayın %2,4'lük artışından daha düşük bir artış gösterdi.

Lübnan'daki bu enflasyon verileri, ülkenin ekonomik istikrarını yeniden kazanma çabalarının bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Özellikle temel gıda maddeleri ve konut gibi kritik sektörlerdeki fiyat artışlarının yavaşlaması, halkın alım gücü üzerindeki baskının hafiflemesine katkı sağlayabilir. Ancak ulaştırma ve eğitim gibi alanlardaki fiyat artışlarının hızlanması, ekonomik politikaların bu sektörlere de odaklanması gerektiğini gösteriyor.