Lübnan’da enflasyon dört ayın zirvesine çıktı

Lübnan’da yıllık enflasyon oranı Haziran 2025’te yüzde 15’e ulaşarak son dört ayın en yüksek seviyesine çıktı. Lübnan Merkez İstatistik İdaresi tarafından açıklanan verilere göre bu artış, özellikle konut, sağlık ve eğlence harcamalarındaki fiyat yükselişlerinden kaynaklandı.

Barınma ve kamu hizmetleri kaleminde fiyatlar bir önceki aya göre artış göstererek yüzde 18.3’e çıktı. Aynı dönemde sağlık harcamalarında da dikkat çekici bir artış yaşandı ve oran yüzde 21.7’ye ulaştı. Özellikle ev eşyası ve bakım hizmetleri kaleminde de fiyatlar yüzde 3.9 yükseldi.

EĞLENCE VE KÜLTÜRDE SERT ARTIŞ

Haziran ayı itibariyle eğlence, kültür ve dinlenme harcamalarında da çarpıcı bir artış kaydedildi. Bu kalemde yıllık bazda enflasyon yüzde 8.8’e ulaştı. Mayıs ayında bu oran yüzde 6.1 seviyesindeydi. Ayrıca alkol ve tütün ürünlerinde fiyat artışı hız kazandı; bu grupta enflasyon oranı yüzde 13.4 oldu.

Taşımacılık alanında ise bir toparlanma yaşandı. Mayıs ayında eksi yüzde 0.8 seviyesinde olan ulaşım fiyatları Haziran’da yüzde 1.9 oranında arttı. Diğer yandan, çeşitli mal ve hizmetlerde yıllık enflasyon yüzde 26’ya ulaşarak dikkat çekti.

GIDA ENFLASYONU YAVAŞLADI, İLETİŞİM FİYATLARI DÜŞTÜ

Gıda ve alkolsüz içeceklerdeki yıllık enflasyon, önceki aya kıyasla hafif bir yavaşlama gösterdi. Mayıs ayında yüzde 21.4 olan oran, Haziran’da yüzde 20.8’e geriledi. Giyim ve ayakkabı grubunda da fiyat artışları sınırlı kaldı; bu alanda enflasyon yüzde 9.7 olarak açıklandı.

İletişim harcamalarında ise fiyatlar gerilemeye devam etti. Mayıs ayında yüzde -3.2 olarak kaydedilen düşüş, Haziran ayında yüzde -3.3’e ulaştı. Otel ve restoran fiyatlarında da sınırlı bir düşüş gözlendi; bu gruptaki enflasyon yüzde 12.3’e geriledi.

Aylık bazda tüketici fiyat endeksi Haziran ayında yüzde 0.8 oranında artış gösterdi. Bu oran, Mayıs ayında kaydedilen yüzde 1.3’lük yükselişe kıyasla daha düşük gerçekleşti.