Lübnan'da katliamı önleyen operasyon. MİT bombalı cihazları İstanbul'da durdurdu

Millî İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT), geçen yıl eylül ayında İsrail'in çağrı cihazlı saldırılarından sadece günler sonra Lübnan'da Hizbullah üyelerini öldürmek veya yaralamak amacıyla hazırlanan 1300 silahlı çağrı cihazını ele geçirdiği anlaşıldı.

Mısır merkezli MENA Haber Ajansı’nın haberine göre MİT’in çabaları, İsrail’in Lübnan’da çağrı cihazlarını patlatmak suretiyle gerçekleştirdiği saldırıların devam etmesine engel oldu.

İSTANBUL HAVALİMANI'NDA BİR KARGODA ELE GEÇİRİLDİ

Bir yıl sonra ortaya çıkan detaylara göre, Hong Kong'dan Lübnan'a gönderilmek üzere olan ve içine patlayıcı yerleştirilmiş 1300 çağrı cihazı ile 710 şarj aleti, İstanbul Havalimanı'ndaki bir kargoda ele geçirildi.

Cihazlara el konulan bu MİT operasyonu, Lübnan'da çağrı cihazları ve diğer kablosuz iletişim araçlarının patlamasının ardından en az 51 kişinin ölümüne ve aralarında kadınlar, çocuklar ve sağlık çalışanlarının da bulunduğu 3000 kişinin yaralanmasına yol açan İsrail saldırısının hemen sonrasında gerçekleştirildi.

MİT’in sevkiyata ilişkin detayları alması ve limanlar ile havalimanlarını incelemeye başlaması sonucunda söz konusu gönderimin 27 Eylül'de yapılacağının tespit edildiğine yer verildi.

MİT yetkilileri, sevkiyatın Lübnan'daki patlamalardan bir gün önce İstanbul'a ulaştığını ve 850 kg ağırlığında olduğunu tespit etti. 61 kutudan oluşan sevkiyat, 'yiyecek dilimcileyicileri' etiketiyle paketlenmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında sevkiyatta bomba donanımı olduğundan şüphelenilmesi üzerine kargoya el konularak adli tıp laboratuvarına gönderilmesi talep edildi.

PATLAYICILAR PİL BÖLMELERİNE YERLEŞTİRİLDİ

Yapılan incelemelerde, her çağrı cihazının pil bölmesine üç gram beyaz renkli patlayıcı madde ve ateşleme fitilleri yerleştirildiği ortaya çıktı. Bazı pillerin içineyse henüz sıvı metal halindeyken "enjekte edilmiş" kahverengi bir patlayıcı madde daha tespit edildi.

Türkiye'deki uzmanların cihazların uzaktan sinyalle veya aşırı ısındıklarında patlatılabileceğini belirlemesi üzerine olası bir telsiz saldırısı engellendi.

Haberde Lübnan'ın eski Başbakanı Necib Mikati'nin, geçen yıl aralık ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bombalı saldırıyı engellediği için teşekkür ettiği bilgisine de yer verildi.