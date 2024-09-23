Lübnan’da saldırılarda can kaybı 182’ye yükseldi

Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in sabah saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 182'ye, yaralı sayısının da 727'ye yükseldiği bildirildi.

İsrail'in Lübnan'da sabah saatlerinden bu yana sürdürdüğü yoğun bombardımanın bilançosu ağırlaşıyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, hayatını kaybedenlerin sayısının 182'ye, yaralı sayısının da 727'ye yükseldiği bildirildi. Açıklamada, öldürülenler arasında çocukların, kadınların ve sağlık görevlilerinin bulunduğu aktarıldı.