Lübnan’daki patlamaları tetikleyen şifreli mesaj ortaya çıktı

Lübnan’da Hizbullah mensuplarının çağrı cihazları eş zamanlı olarak patladı. Meydana gelen patlamalarda aralarında çocukların da olduğu 11 kişi hayatını kaybederken 2 binden fazla kişi yaralandı.

Ortaya çıkan iddialara göre MOSSAD, Hizbullah’ın çağrı cihazlarını sipariş ettiği şirketin fabrikasına sızarak binlerce cihaza patlayıcı yerleştirdi. Söz konusu cihazlar, İsrail’in siber saldırılarına önlem amaçlı olarak alınmıştı.

Edinilen bilgilere göre Hizbullah çağrı cihazlarını Tayvan merkezli bir şirketten aldı. Ancak şirket yöneticileri cihazların Macaristan merkezli başka bir şirket tarafından lisanslanarak satıldığını kaydetti.

MOSSAD’ın söz konusu operasyonu aylar öncesinde planlayarak uygulamaya geçtiği öğrenildi. Güvenlik kaynakları yerleştirilen patlayıcıların önceden tespit edilmesinin mümkün olmadığını kaydetti.

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PATLAMALARI TETİKLEYEN MESAJ ORTAYA ÇIKTI

Gelen son bilgilere göre çağrı cihazlarının patlamasını tetikleyen mesaj ortaya çıktı. Hizbullah kaynakları ile konuşan siyasi risk analisti Elijah J. Magnier, patlamanın nasıl gerçekleştiğini anlattı. Buna göre, çağrı cihazlarına gönderilen kodlu bir hata mesajı ile chazların 10 saniye boyunca bip sesi çıkararak titremesi sağlandı. Cihazı kullanan kişi mesajı iptal etmek için düğmeye bastığında ise patlama gerçekleşti. Öte yandan patlayıcı yerleştirilen bazı cihazların ise infilak etmediği öğrenildi.

SALDIRI BEKLENENDEN ERKEN GERÇEKLEŞTİ

Öte yandan ABD’li bir güvenlik kaynağı saldırının planlanandan erken bir tarihte gerçekleştiğini söyledi. Kaynağın verdiği bilgiye göre saldırı, Hizbullah’a karşı ‘topyekün bir mücadelenin’ parçası olarak planlandığını ancak planın deşifre olmasından ötürü artan endişe nedeniyle erkene çekildi.

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