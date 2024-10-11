Lübnan’dan 351 yolcu daha ülkemize geldi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Lübnan’dan 351 yolcu daha ülkemize geldi

İsrail'in saldırı başlattığı Lübnan'dan ayrılan, aralarında Türklerin de olduğu 351 kişi, Mersin'in Silifke ilçesine geldiği açıklandı.

İsrail'in saldırı başlattığı Lübnan'dan ayrılan, aralarında Türklerin de olduğu 351 kişi, Mersin'in Silifke ilçesine geldi.

İsrail'in saldırı düzenlediği Lübnan'dan ayrılmak isteyen farklı ülke vatandaşları, bindirildikleri 6'ncı gemiyle Tripoli Limanı'ndan yola çıktı. Silifke ilçesindeki Taşucu Limanı'na yanaşan gemiden inen, aralarında çocukların da olduğu 351 kişi, işlemlerinin tamamlanmasının ardından minibüslerle ilçeden ayrıldı. Yabancı uyrukluların, Türkiye'deki farklı havalimanlarından ülkelerine gönderileceği öğrenildi. Deniz yoluyla Lübnan'ı terk edip Mersin'e gelen sivillerin sayısı 2 bin 100 oldu.

Lübnan’dan 351 yolcu daha ülkemize geldi

Lübnan’dan 351 yolcu daha ülkemize geldi

Lübnan’dan 351 yolcu daha ülkemize geldi

Son Haberler
TIR'ını devirdi üzüntüsü yürek parçaladı
TIR'ını devirdi üzüntüsü yürek parçaladı
Lübnan’dan 351 yolcu daha ülkemize geldi
Lübnan’dan 351 yolcu daha ülkemize geldi
Trabzonspor’da ara transfer rotası Fransa. Daha önce 10 milyon euroyu gözden çıkarmışlardı
Trabzonspor’da ara transfer rotası Fransa. Daha önce 10 milyon euroyu gözden çıkarmışlardı
Almanya Başbakanı Türkiye'ye gelecek
Almanya Başbakanı Türkiye'ye gelecek
Sahte temizlik ürünü baskını
Sahte temizlik ürünü baskını