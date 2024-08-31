Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine roket saldırısı

Kaynak: AA
Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine roket saldırısı

Lübnan'dan İsrail'in kuzeyindeki "Biranit" yerleşim alanına 2 roket fırlatıldığı bildirildi.

İsrail merkezli Walla sitesine göre, roketler bölgedeki açık alanlara düştü ve saldırıda can kaybı ya da maddi hasar meydana gelmedi.

Hizbullah, Telegram'dan yaptığı açıklamada, Beyt Hillel kışlasındaki Es-Sehl Taburuna hava saldırısı düzenlediklerini ve hedeflerini isabetle vurduklarını duyurdu.

Ayrıca Biranit Kışlası'na da roketle saldırı gerçekleştirdiklerini belirttiler.

İsrail ordusu ile Lübnan Hizbullah'ı arasında, 8 Ekim 2023'ten bu yana sınır hattında süregelen çatışmalar ve karşılıklı saldırılar devam ediyor.

Gerginlik, bölgedeki tansiyonu artırmaya devam ediyor.

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