Lübnan’dan tahliye edilen Türk vatandaşları İstanbul’da

Düzenleme: Kaynak: İHA
Lübnan’dan tahliye edilen Türk vatandaşları İstanbul’da

Lübnan'dan savaş riski nedeniyle ayrılmak isteyen 169 Türk vatandaşı Beyrut'tan Türkiye'ye getirildi.

İsrail'in Lübnan'ı bombalamasının ardından bu ülkede bulunan Türk vatandaşlarının tahliyesi devam ediyor. Ayarlanan charter uçuşu ile bugün 169 Türk vatandaşı yurda getirildi. Lübnan'ın başkenti Beyrut'tan gelen özel uçak önce Çukurova Havalimanı'na indi. Burada 110 yolcuyu indiren uçak daha sonra 59 yolcusuyla birlikte İstanbul Havalimanı'na geldi.

Lübnan'dan gelen Türk vatandaşları yaşadıklarını anlattı. Lübnan'da yaşayan ve ismini vermek istemeyen bir Türk vatandaşı, "Takip ediyorsunuzdur televizyonlardan da biz de içerde bulunduk bu noktada. Devlet memuru olarak görev yapıyordum" ifadelerini kullandı.

Lübnan'da yaşamanın zor olduğunu söyleyen bir yolcu ise "Lübnan'da yaşamak çok zor. İstanbul'a geldim. İstanbul'da Başakşehir'de oturuyorum" dedi.

Lübnan’dan tahliye edilen Türk vatandaşları İstanbul’da

Lübnan’dan tahliye edilen Türk vatandaşları İstanbul’da

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