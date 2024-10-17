Lübnan'dan Türkiye'ye uçak kalkacak! Türk vatandaşları için ayarlandı

Düzenleme: Kaynak: AA
Lübnan'dan Türkiye'ye uçak kalkacak! Türk vatandaşları için ayarlandı

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre Lübnan'dan ayrılmak isteyen Türk vatandaşları için ayarlanan Charter uçak seferi bugün Beyrut-Çukurova- İstanbul güzergahında gerçekleştirilecek.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre Lübnan'dan ayrılmak isteyen Türk vatandaşları için ayarlanan Charter uçak seferi bugün Beyrut-Çukurova- İstanbul güzergahında gerçekleştirilecek. Uçağın saat 09.00'da 169 yolcusuyla Beyrut'tan kalkacağı belirtildi.

Lübnan'dan ayrılmak isteyen Türk vatandaşları için ayarlanan charter uçak seferi, bugün Beyrut-Çukurova-İstanbul güzergahında gerçekleştirilecek.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Lübnan'dan ayrılmak isteyen Türk vatandaşları için ayarlanan charter uçak seferi, bugün Beyrut-Çukurova-İstanbul güzergahında yapılacak.

Uçağın, saat 09.00'da 169 yolcusuyla Beyrut'tan havalanması öngörülüyor.

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