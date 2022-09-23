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Suriye açıklarında göçmen faciasında ölü sayısı 53’e yükseldi

Lübnanlı düzensiz göçmenleri taşıyan bir teknenin dün Suriye açıklarında batması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 53'e yükseldi.

Haber Giriş: 23 Eylül 2022 Cuma - 11:30
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Lübnanlı düzensiz göçmenleri taşıyan bir teknenin dün Suriye açıklarında batması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 53'e yükseldi

Suriye açıklarında göçmen faciasında ölü sayısı 53’e yükseldi
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Lübnan Ulaştırma Bakanı Ali Hamiye yaptığı açıklamada, dün Suriye'nin Tartus kenti açıklarında meydana gelen tekne faciasına ilişkin bilgi verdi.

Dünden bu yana devam eden arama kurtarma çalışmaları neticesinde şu ana kadar 53 kişinin cenazesine ulaşıldığını belirten Hamiye, 19 kişinin ise kurtarıldığını kaydetti.

Hamiye, kayıpların bulunması için çalışmaların sürdüğünü ifade ederken kayıp sayısına ilişkin ise bilgi vermedi.

Lübnan medyasında yer alan haberlerde, dün, ülkenin kuzeyindeki Trablusşam kentinden yol çıkan bir göçmen teknesinin battığı belirtilmişti. Söz konusu teknede, Lübnanlıların yanı sıra Suriyeli ve Filistinlilerin de bulunduğu ifade edilmişti.

Esed rejimine yakın haber siteleri de Lübnan'dan Avrupa'ya ulaşmak isteyen düzensiz gömenleri taşıyan bir teknenin Suriye'nin batısında yer alan Tartus ili karşısındaki Ervad Adası yakınında battığını, olayda 34 kişinin hayatını kaybettiğini kaydetmişti.

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