Lübnanlı gazeteci canlı yayında bombardımana yakalandı

İsrail Lübnan'a yönelik gerçekleştirdiği hava saldırılarında sivilleri hedef almaya devam ediyor. İsrail ordusunun saldırıları sırasında Lübnanlı gazeteci Mara İnternational Network Yönetmeni Fadi Boudia canlı yayında bombardımana yakalandı.

Gazeteci Fadi Boudia yayın sırasında yakından gelen şiddetli bir sesle irkilirken arkadaki paravanın takılı olduğu duvar patlayarak üzerine devrildi. Fadi Boudia'nın patlama ile birlikte bağırarak öne fırlaması yayına yansıdı.

İlk bilgilere göre İsrail saldırısında yaralandığı belirtilen Lübnanlı gazeteci Fadi Boudia'nin sağlık durumu hakkında net bir açıklama yapılmadı.