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Jesus'un sistemine uyan Lucas Moura için düğmeye basıldı

Fenerbahçe'de transferin en ciddi adayı Lucas Moura...

Haber Giriş: 22 Şubat 2023 Çarşamba - 11:56
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Lucas Moura için Fenerbahçe'den ciddi atak

Jesus'un sistemine uyan Lucas Moura için düğmeye basıldı
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Deprem nedeniyle 5 Mart'a kadar uzayan transfer döneminde Fenerbahçe kadrosunu güçlendirmek istiyor.
Haber Global'in haberine göre devre arasında takıma 3 yeni futbolcuyu katan Fenerbahçe, çilek transferiyle devre arası transfer dönemini kapatmak istiyor.
Kuzey Londra ekibi Tottenham'ın Brezilyalı yıldızı Lucas Moura ile ilgilenen Kanarya'nın elini Brezilyalının sözleşmesinin sezon sonunda sona erecek olması güçlendiriyor.
Antonio Conte'nin de kadroda düşünmediği oyuncu, Jesus'un da planlarına uyuyor. Fenerbahçe, İngiliz ekibine teklif yapmaya hazırlanıyor. İddiaya göre Kanarya'nın teklifi 2 milyon euroyu geçmeyecek.
Lucas Moura, bu sezon Tottenham ile çıktığı 12 maçta 1 gol kaydedebildi.

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