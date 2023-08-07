Lucas Torreira antrenmanı yarıda bıraktı. Sebebi belli oldu

Galatasaray'ın Uruguaylı orta sahası Lucas Torreira, takımla yapılan antrenman esnasında kulüp doktoru ile görüştü. Sonrasında antrenmanı yarıda bırakan Torreira'nın sağlık durumu hakkında Sarı Kırmızılı kulüpten açıklama geldi.

Lucas Torreira antrenmanı yarıda bıraktı. Sebebi belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turundaki Olimpija Ljubljana maçına hazırlanan Galatasaray'da flaş bir gelişme yaşandı.

Sarı kırmızılı takımda sakatlığı bulunan Uruguaylı yıldız Lucas Torreira, maç öncesi yapılan son antrenmana takımla birlikte çıksa da antrenmanın ilk 15 dakikasında çalıştıktan sonra kulüp doktoru Yener İnce ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Torreira, daha sonra İnce ile birlikte soyunma odasına gitti.

Galatasaray, Torreira'nın durumunun maç saatinde belli olacağını açıkladı.

İşte açıklama;

"Lucas Torreira, mide ve baş ağrısı yanında halsizlik hissettiğini ifade ederek antrenmanı yarım bıraktı. Torreira'nın durumu maç saatinde belli olacak."

Görüntüler DHA'dan alınmıştır.

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