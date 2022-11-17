Torreira'dan flaş itiraf. İtalya'da kalmak isterdim

Galatasaray'ın 26 yaşındaki Uruguaylı yıldız oyuncusu Lucas Torreira, hem Galatasaray'a transfer süreci hem de 2022 FIFA Dünya Kupası hakkında Amerikan spor kanalı ESPN'nin İspanyolca yayım yapan kanalı olan ESPN Deportes'e açıklamalarda bulundu.

''ÜLKENİZE KATKI SAĞLAMAK ZORUNDASINIZ''

Sözlerine 2022 FIFA Dünya Kupası hakkındaki görüşlerini anlatarak başlayan Torreira, şunları söyledi: "Benim için en önemli şey milli takıma seçilmek. Şimdi kariyerimde ikinci defa Dünya Kupası'nda oynayacağım. Bu turnuvayla ilgili daha önce 2018 Dünya Kupası'nda yaşadığım eşsiz bir tecrübem var. Biliyorsunuz, bir oyuncu için Dünya Kupası, içinde yer alınabilecek en güzel turnuvadır. Bu turnuvada en önemli şey kendine güvenmek ve teknik direktörünü oynayabileceğine ikna etmek. Gerek ilk 11'de başlayarak gerek yedekten oyuna dahil olarak ülkenize katkı sağlamak zorundasınız."

''DEVAMLILIĞA İHTİYACIM VARDI''

Arsenal'den Galatasaray'a transfer süreci anlatan Torreira, şunları söyledi: "Dünya Kupası'nda oynayabilmek için devamlılığa ihtiyacım vardı. Bu yüzden de Galatasaray'a transfer olmaya karar verdim. Bana sundukları proje beni ikna etti ve benim gibi bir oyuncunun sürekliliğe sahip olması çok önemli. Galatasaray'dan gelen telefon ve Fernando Muslera'dan gördüğüm yardım benim için çok önemliydi. Çünkü geleceği düşünmek ve orada ne olduğunu bilmek gerekiyor."

''İTALYA'DA KALMAK İSTERDİM''

Geçen sezon formasını giydiği İtalyan kulübü Fiorentina hakkında da konuşan Torreira, şu ifadeleri kullandı: "Geçen sezon bittiğinde birden çok belirsizlik vardı ve çok fazla anksiyete krizi (aşırı kaygı ve endişe krizi) yaşadım. Fiorentina'da çok iyi bir sezon geçirdim ve bu sezonla ilgili birden çok opsiyonum vardı. Benim isteğim İtalya'da kalmaktı fakat biliyorsunuz futbolda her şey çok hızlı değişiyor."

''GALATASARAY'I VE GALATASARAYLILARI ÇOK SEVDİM''

Sözlerine Galatasaray'a duyduğu sevgiden söz ederek nokta koyan Torreira, şunları söyledi: "Türkiye hakkında çok az bilgim vardı. İtalyan futbolundan tamamen farklı bir lige geldim ama bu zorluğun üstesinden geldim. Galatasaray'ı ve Galatasaraylıları çok sevdim. Onların ilgisi, proje, Okan Buruk ve yönetimden gelen telefonlar çok hoşuma gitti. Bunlar benim Galatasaray'ı seçmemde çok etkili oldu."

GALATASARAY PERFORMANSI

Sezon başında 6 milyon Euro bonservis bedeliyle Premier Lig ekibi Arsenal'den Galatasaray'a transfer olan Lucas Torreira, sarı kırmızılı ekiple bu sezon 12 maça çıktı. 12 maçta 975 dakika sahada kalan 26 yaşındaki oyuncu, bu 975 dakikaya 1 tane asist sığdırdı.

MİLLİ TAKIM PERFORMANSI

Kendisi için en önemli şeyin Uruguay olduğunu söyleyen Torreira, bugüne kadar ülkesi adına 40 maça çıktı. 40 maçta 2063 dakika sahada kalan yıldız oyuncu, 2 asist yaparken 4 tane de sarı kart gördü. 26 yaşındaki oyuncu, şimdi de 2022 FIFA Dünya Kupası'nda boy göstermeye hazırlanıyor.