Lucas Torreira yeni aşkıyla şampiyonluk kutlamalarına katıldı

Galatasaray'ın yıldız oyuncularından Lucas Torreira şampiyonluk kutlamalarına yeni sevgilisi Fransız tasarımcı Essin Baris ile katıldı.
Galatasaray’ın 2024-2025 Süper Lig şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından düzenlenen kutlamalarda,
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ile Baris birlikte görüntülendi.
Essin Baris, Galatasaray’ın şampiyonluk maçını statta izledi ve o anlara dair kareleri sosyal medya hesabından paylaştı.
Yıldız futbolcu uzun süre Oyuncu Devrim Özkan ile birlikteydi. İki isim yakın bir zaman önce ayrıldı.