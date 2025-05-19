Lucas Torreira yeni aşkıyla şampiyonluk kutlamalarına katıldı

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Lucas Torreira yeni aşkıyla şampiyonluk kutlamalarına katıldı

Galatasaray'lı futbolcu Lucas Torreira şampiyonluk kutlamalarına yeni sevgilisi Fransız tasarımcı Essin Baris ile katıldı.

Galatasaray'ın yıldız oyuncularından Lucas Torreira şampiyonluk kutlamalarına yeni sevgilisi Fransız tasarımcı Essin Baris ile katıldı.

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Galatasaray’ın 2024-2025 Süper Lig şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından düzenlenen kutlamalarda,

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ile Baris birlikte görüntülendi.

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Essin Baris, Galatasaray’ın şampiyonluk maçını statta izledi ve o anlara dair kareleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Yıldız futbolcu uzun süre Oyuncu Devrim Özkan ile birlikteydi. İki isim yakın bir zaman önce ayrıldı.

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