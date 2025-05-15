Lucas Torreira'dan olay sözler! Okan Buruk'u istifaya davet etti

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Lucas Torreira'dan olay sözler! Okan Buruk'u istifaya davet etti

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'u 3-0 mağlup ederek kupayı müzesine götürmeyi başardı. Mücadelenin ardından sarı-kırmızılılarda Lucas Torreira, teknik direktör Okan Buruk'u istifaya davet etti. İşte o anlar...

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Galatasaray ile Trabzonspor, Gaziantep'te karşı karşıya geldi. Cimbom, rakibini Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen'in attığı gollerle 3-0 mağlup etti. Bu dev maç sonrası Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira, soyunma odasına giderken koridorda duran mikrofonun başına geçerek "Okan Buruk istifa" sözleriyle teknik direktörüne şaka yaptı.

İşte o anlar;

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