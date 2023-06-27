Lucas Torreira'nın paylaşımını görenler rahatladı. Sosyal medyada gündem oldu

Geçtiğimiz sezonun başında Galatasaray'a katılan ve kazanılan şampiyonlukta önemli bir pay sahibi olan Lucas Torreira için bugünlerde ayrılık iddiaları sık sık gündeme geldi.

Torreira'dan Sarı-Kırmızılı taraftarı rahatlatan bir paylaşım geldi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Atom karınca emojisi kullanarak, "Evinde" açıklamasını yaptı.

Torreira'nın bu paylaşımı birçok taraftar tarafından kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.

Bu sezon çıktığı 34 maçta Uruguaylı, 1 asist yaptı.

İşte Torreira'nın yaptığı paylaşım;