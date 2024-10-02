Lucescu kariyerindeki son takımı açıkladı

Kaynak: Haber Merkezi
Lucescu kariyerindeki son takımı açıkladı

Romanya Milli Takımı Teknik Direktörü Lucescu’dan emeklilik açıklaması geldi. Rumen teknik adam, milli takımın kariyerindeki son takım olduğunu söyledi.

Kariyerinde Beşiktaş, Galatasaray ve A Milli Takım’ı çalıştıran Mircea Lucescu emekliliğe hazılanıyor. Tecrübeli teknik adam, kariyerindeki son takımın Romanya Milli Takımı olacağını söyledi.

Rumen teknik direktör, "Çok uzun süren kariyerimi Romanya Milli Takımı'nda sonlandırmak için buraya geri dönme ihtiyacı hissettim" açıklamasında bulundu.

Romanya Milli Takımı ile hedefleri hakkında konuşan Lucescu, "Hedefimiz her maçı kazanmak. Futbolda bir şey söylemek ve bunu gerçekleştirebileceğinizden emin olmak zordur" sözlerini sarf etti.

Lucescu, Romanya'yı Dünya Kupası'na taşıması durumunda turnuvada 80 yaşında olacak. Deneyimli teknik adam, "Sağlığım elverdiği ve coşkum devam ettiği sürece varlığımın yardımcı olacağını düşünüyorum" diye konuştu.

Son Haberler
Kaçak sürücüler drona yakalandı
Kaçak sürücüler drona yakalandı
Avrupa borsalarında pozitif seyir
Avrupa borsalarında pozitif seyir
Sompo Sigorta, Ejento Acente Platformunu yeniledi
Sompo Sigorta, Ejento Acente Platformunu yeniledi
Düşen yıldırım 30 koyunu telef etti
Düşen yıldırım 30 koyunu telef etti
Wanda Nara'nın gizli ses kayıtları sızdırıldı! 'Artık dayanamıyorum'
Wanda Nara'nın gizli ses kayıtları sızdırıldı! 'Artık dayanamıyorum'