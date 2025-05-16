Lucescu nihayet konuştu: "Elbet bir gün..."

Romanya Millî Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, CFR Cluj forması giyen 22 gollü gol kralı Louis Munteanu’yu neden millî kadroya çağırmadığını kamuoyuyla paylaştı. 79 yaşındaki deneyimli çalıştırıcı, Munteanu’nun fiziksel verilerinin yeterli olmadığını belirterek, "En az 10 buçuk, tercihen 11 kilometre koşması gerek. Bu, hem pres hem de savunma katkısı demektir" dedi.

Haziran ayında Dünya Kupası 2026 Avrupa Elemeleri kapsamında Romanya, önce 7 Haziran’da deplasmanda Avusturya ile ardından 10 Haziran’da Bükreş’te Kıbrıs ile karşılaşacak. Lucescu, bu maçlarda Munteanu’nun kadroda yer almayacağının sinyalini verdi.

"MİLLÎ TAKIMDA YERİ OLACAK, AMA HENÜZ DEĞİL"

Lucescu, golcünün yeteneklerini övse de henüz A Millî Takım için hazır olmadığını vurguladı:

Kalitesi çok yüksek, mutlaka bir gün bu formayı giyecek. Şimdilik Ümit Millî Takımı’na katkı sağlamalı. Sadece o değil, Ilie Matei gibi gençler de bu sürecin parçası.

IORDĂNESCU’YA ELEŞTİRİ: “İSTATİSTİKLER ENDİŞE VERİCİ”

Lucescu, Edi Iordănescu dönemindeki Euro 2024 performansını da değerlendirdi. Tricolorii’nin, turnuvada kalecisinin en fazla kurtarış yapan isim olması dikkatini çekmiş. Bu durumun savunma zaaflarına işaret ettiğini belirten Lucescu, "Belçika ve Hollanda’ya karşı 6-0 kaybedebilirdik. Rakipler çok fazla pozisyon buldu. Kalecimiz olağanüstüydü, ama bu yeterli değil" ifadelerini kullandı.

Lucescu, Iordănescu’nun takım içi uyum konusundaki başarısını takdir ederken, "Bu sadece başlangıç. Taktik, teknik ve fiziksel uyum şart" diyerek millî takımı ileri taşımak için daha fazlasına ihtiyaç olduğunu vurguladı.