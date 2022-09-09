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Ne diyorsun Lucescu! Fenerbahçe ve Jesus'a inanılmaz suçlamalar

Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu, ülkesi Romanya'da açıklamalarda bulundu.

Haber Giriş: 9 Eylül 2022 Cuma - 21:54
Son Güncelleme: 9 Eylül 2022 Cuma - 22:12
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Lucescu'dan ağır sözler

Ne diyorsun Lucescu! Fenerbahçe ve Jesus'a inanılmaz suçlamalar
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Galatasaray ve Beşiktaş'ta görev yapan, Milli Takımı da çalıştıran Mircea Lucescu, takımı Dinamo Kiev'in Fenerbahçe'ye yenilmesinden sonra adeta düşman kesildi.

Fenerbahçe'nin 2-1 kazandığı maçtan sonra basın toplantısında gazetecilere bile tepki gösteren Lucescu, bu kez de ülkesi Romanya'da ağır suçlamalarda bulundu.

Lucescu, Rumen basınına şu açıklamaları yaptı:

- Fenerbahçe maçı boğa güreşi gibiydi. Maçın ilk dakikalarında Fenerbahçeli futbolcular kendilerini yere atıyorlardı. Sonradan agresif davranmaya başladılar ve sonuna kadar böyle devam ettiler. Aşırı bir agresiflik gösterdiler.

- (Jorge Jesus'un sertlik ve faul sayıları açıklamaları hakkında) Hastanedeki iki futbolcuya nasıl tepki vereceğini görmek isterim. Shaparenko ve Buschan Barcelona'ya gitti, ameliyat olacaklar. Shaparenko'nun çapraz bağları koptu, 6 ay yok. Kaleci de dizinden sakatlandı ve en az bir ay yok. Başka dertlerimiz yokmuş gibi."

- Fenerbahçeli futbolcuların üzerinde baskı vardı. Şiddete teşvik edildiler ve şiddetle karşılık verdiler. Bu maçtan önce rövanştan ve intikamdan bahsediyorlardı. Biz onları Şampiyonlar Ligi'nden eledikten sonra.

- Hakem korkunç derecede hoşgörülüydü. Bu Fenerbahçe'nin sert oynamasına izin verdi. Fenerbahçe taraftarının baskısına boyun eğdi. Taraftarlar sahaya ellerine ne geçerse attılar. Bize hakaret ettiler.

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