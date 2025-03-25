Lucescu’dan bomba sözler: Hedefine Draguş’u da aldı

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Lucescu’dan bomba sözler: Hedefine Draguş’u da aldı

Romanya Milli Takımı Teknik Direktörü Lucescu’dan olay sözler geldi. Tecrübeli teknik adam Trabzonspor’un oyuncusu Draguş’u da hedef aldı.

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu'ndaki mücadelesine 2 maçta 1 galibiyet, 1 yenilgiyle başlayan Romanya'da Mircea Lucescu krizi yaşanıyor.

Romanya Milli Takımı'nı çalıştıran tecrübeli teknik adam, geçtiğimiz cuma günü Bosna Hersek'i 1-0 yenildikleri maçın ardından yaptığı açıklamada, yedikleri golden Mihai Popescu'yu sorumlu tutmuş ve tecrübeli stoperi eleştirmişti.

Bu tutumu, Rumen medyasında tepkilere neden olan Lucescu, kendisine yönelik eleştirilerden rahatsız oldu.

79 yaşındaki teknik adam, dün akşam San Marino'yu 5-1 yendikleri maçın ardından Prima TV'ye yaptığı açıklamada ise istifa etmeye hazır olduğunu belirterek, Romanya Milli Takımı'nı bırakabileceğini söyledi.

Mircea Lucescu, "Kimseye kızmama izin verilmeyen bir yaştayım. Yardım etmek için buradayım. Eğer işler böyle devam ederse her an ayrılabilirim, sorun değil" ifadelerini kullandı.

Oyuncularının bazı alışkanlıklarını değiştirmeleri gerektiğini vurgulayan Rumen hoca, "Bu ekip etkileyici bir özveriyle sonuçlara ulaştı ama yetmez, bizim de oynamamız lazım, rakiplerimizi domine etmemiz lazım. Rekabetçi bir takım olmak için domine etmeli, topa sahip olmalısınız" dedi.

Öte yandan Lucescu'nun futbolcularına yönelik bireysel eleştirileri San Marino galibiyetinin ardından da sürdü. Tecrübeli teknik adamın hedefindeki isim ise bu kez Trabzonspor'da da forma giyen Denis Draguş oldu.

Lucescu, iki maçta da gol atamayan futbolcunun Draguş'un performansından memnun olmadığını belirterek, "Draguș istenileni veremedi, çapraz koşularla boşluklara saldırmalıydı." diye konuştu.

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