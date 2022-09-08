﻿Lucescu'dan şaşkınlık yaratan hareket: Bakın ne yaptı?

Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Fenerbahçe maçından sonra düzenlenen basın toplantısında sert futboldan yakındı.

Önce Fenerbahçe'yi tebrik eden Lucescu sonra da "Maç içinde 2 tane oyuncum sakatlandı. Kalecim hastanede, o da sakatlandı. Forvetimi defansa çekmek zorunda kaldım. O yüzden çok zor koşullarda oynadık. Fenerbahçe'yi tebrik ediyoruz ama Avrupa seviyesinde böyle oynamamaları lazım. Çok fazla faul yapıldı. Oyuncular biraz simülasyon yaptılar. Çok da agresif bir maçtı" dedi.

Lucescu konuşmasının ardından basın mensuplarının soru sormaya hazırlandıkları sırada herkesi şaşırtan bir harekete imza attı.

Lucescu, basın mensuplarına tepki gösterdi ve soru almadan toplantıdan ayrıldı.