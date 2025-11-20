A Milli Takımımız Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off Yarı Final Turu'nda Romanya ile eşleşt

Daha önce Türkiye A Milli Takımı'nı çalıştıran ve Süper Lig'de Beşiktaş ile Galatasaray'da uzun yıllar görev yapan Romanya Teknik Direktörü Mircea Lucescu eşleşmeyi değerlendirdi.

'TÜRK FUTBOLUNU ÇOK İYİ BİLİYORUM'

Lucescu play-off kurasına dair şunları söyledi:

"Türkler'in iyi oyuncuları olduğunu biliyorum. İyi bir takımları var. Ne diyebilirim ki! Türk futbolunu çok iyi biliyorum. Tüm takımlar aynı seviyede. Bu bir sorun değil. Böyle bir takımla nasıl oynanacağını biliyoruz. Bu bir sorun değil. 1. torbadaki tüm takımlar aynı seviyedeydi. Play-off maçı için başka bir seçim yapılamazdı. Bence şanslar tüm takımlar için, sekiz takımın tümü için eşit.

Türkler'i çok iyi tanıyorum ama son maçlarında, İspanya ile oynadıkları maçta, benim dönemimde ilk kez forma giyen altı oyuncu vardı. Onları çok iyi tanıyorum, 4-5 yıl önceden... Türkiye iyi bir dönemden geçiyor. Biz, bu dört ayda, oyuncuların seviyelerini yükseltmeliyiz."