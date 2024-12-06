Lucid Motors’un Gravity SUV’u üretim bandından indi

Lucid Motors, Casa Grande, Arizona’daki tesisinde ilk Gravity SUV modelini üretimden çıkardı. Elektrikli SUV, markanın lüks sedan modeli Air’dan daha büyük bir başarı hedefiyle yola çıkıyor.

YENİ MODELİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ DİKKAT ÇEKİYOR

Gravity’nin ilk versiyonu olan Grand Touring, 94.900 dolar başlangıç fiyatıyla satışa sunulacak. Tam dolu şarjla 440 mil (yaklaşık 708 km) menzil sunabilen model, ön ve arka akslarda yer alan iki elektrik motoru sayesinde 828 beygir gücü üretiyor. Araç, standart olarak iki sıra koltuk düzenine sahip ancak üç sıra seçeneği de mevcut. Daha uygun fiyatlı bir versiyonun ise 2025’in sonlarında 79.900 dolar fiyat etiketiyle piyasaya sürülmesi planlanıyor.

LUCİD’İN FİNANSAL MÜCADELESİ

Lucid Motors, Gravity modeliyle birlikte satışlarını artırmayı amaçlasa da, şirketin Air sedan modeli beklentilerin gerisinde kaldı. Son çeyreklerde satış rakamlarında artış yaşansa da, Lucid, finansal olarak Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu’ndan aldığı destekle ayakta kalmaya çalışıyor. Bu destek, Gravity’nin ilk üretim yılı boyunca şirketin finansal sürdürülebilirliğini sağlamak için kritik önem taşıyor.

ELEKTRİKLİ SUV PAZARI KIZIŞIYOR

Gravity, lüks elektrikli SUV segmentinde Tesla Model X ve Rivian R1S gibi güçlü rakiplerle yarışacak. Lucid, tasarım ve performans avantajlarıyla bu pazarda fark yaratmayı hedefliyor. Teslimat tarihleri konusunda sessiz kalan marka, üretim hızını artırmaya odaklanmış durumda.

Lucid Motors, Gravity modeliyle elektrikli araç pazarında kendine daha güçlü bir yer edinmeyi ve büyüme yolunda önemli bir adım atmayı hedefliyor.