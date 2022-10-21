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Az kaldı, faydalarıyla geliyor

Kasım ayı yaklaşıyor. Balıkseverler o meşhur balığı; Lüfer’i sabırsızlıkla bekliyor. İşte Lüfer balığının insana faydaları..

Haber Giriş: 21 Ekim 2022 Cuma - 14:51
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Lüfer balığı neye yarar?

Az kaldı, faydalarıyla geliyor
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Kasım ayıyla birlikte Lüfer, palamut, orfoz, sarıağız, tekir, torik, uskumru, kefal, sazan, yayın tezgahlara düşüyor. Kasım ve aralık lüferin en lezzetli zamanı. Sevenleri şimdiden sabırsızlanmaya başladı. Peki Lüfer neye iyi geliyor. İşte yanıtı.

LÜFER BALIĞININ FAYDALARI

Balık yemekten vazgeçemeyenlerin sofralarında görmeyi en çok tercih ettiği favori balıklardan biri lüfer. Adından ”Denizlerin efendisi, balıkların babası” olarak söz ettiriyor.

Daha yağlı olması nedeniyle soğuk denizlerde yaşayan lüferlerin lezzeti çok daha fazla. Vücuda zindelik katıyor.

Karadeniz ve Marmara denizinde bolca bulunan lüfer gezici balıklar arasında yer alıyor. Marmara ve Karadeniz arasında dolaşıyor. İştahlı ve yırtıcı bir balık. Etli ve kalın dudaklara sahip olan bu balık türünün alt çenesi üst çenesinden uzun olup çenelerindeki dişleri bu nedenle çok kuvvetli.

Lüfer balığı oldukça güçlü bir B12 vitamini kaynağı ve vücudun enerji üretmesinde etkili. Antioksidan olan ve hücreleri koruyan selenyum, kalp ritminin düzenlenmesinde etkili rol oynayan magnezyum, Omega 3 ve Omega 6 yağ asitleri, potasyum, fosfor, çinko, bakır ve sodyum mineralleri lüfer balığında bulunur. Kalp sağlığı açısından tüketilmesi önem taşıyan lüfer yorgunluk ve halsizliğe iyi gelmekte. Büyükler kadar çocukların da bolca yemesi tavsiye edilen bu değerli balık türü göz ve kemik sağlığı açısından da oldukça faydalıdır. Sindirim sisteminin ve cildin korunmasında etkili.

Lüfer balığının birçok pişirme yöntemi vardır. Izgarada ve fırında pişirilerek ya da hafif yağda kızartılarak yenilebiliyor. Lüfer balığı ile yapılan birçok yemeğin bulunması bu balığın değerini bir kat daha arttırıyor. Lüfer buğulama, lüfer yahni, kağıtta lüfer, güveçte lüfer, hamurda lüfer, kekikli lüfer, çöp şiş lüfer bu balık ile yapılan yemekler arasındadır. Lüferli pilavın da seveni oldukça fazladır. Kimisi sarımsaklı lüfer severken, kimisi mantarlı lüferden yana tercihini kullanıyor.

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