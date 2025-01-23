Lufthansa, 2025 Büyüme Planı'nı açıkladı

2024 yılı Lufthansa için zorlu geçti. Şirket, Asya pazarındaki zorluklar, iş seyahati talebindeki düşüş ve uçak filosundaki sıkıntılar nedeniyle operasyonel zorluklarla karşı karşıya kaldı. Bu durum, şirketin ana bölümü için operasyonel kayıp riski doğurdu. Lufthansa, 6 Mart 2025’te bu kayıpları açıklayacak. Ancak şirket, karşılaştığı tüm bu zorluklara rağmen, geleceğe yönelik büyüme stratejilerini yeniden şekillendiriyor.

Lufthansa, 2025 yılı için daha temkinli bir yaklaşım benimsemeyi kararlaştırdı. Şirketin havacılık bölümünden sorumlu yöneticisi Jens Ritter, 2025'teki büyüme planlarını büyük ölçüde sınırlayacaklarını açıkladı. Lufthansa, 2019’daki kriz öncesi değerine yaklaşarak, uçuş programını sadece %3,5 oranında genişletecek. Bu sayede şirket, hem kaliteyi hem de sistemdeki istikrarı artırmayı hedefliyor. Şirket yetkilileri, bu ölçülü büyüme stratejisinin, Lufthansa'nın gelecekteki kârlılığını daha sağlam temeller üzerine inşa edeceğini belirtiyor.

Flottenengpässe (filo sıkıntıları) ve zorlu Asya pazarı, Lufthansa'nın önümüzdeki yıllarda da karşı karşıya kalacağı başlıca engeller arasında yer alıyor. Ayrıca, iş seyahatlerinin normal seviyelere dönmemesi, şirketin gelir beklentilerini etkilemeye devam ediyor. Lufthansa’nın "Turnaround" verimlilik programı, bu olumsuz şartlar altında şirketin güçlü kalmasını sağlamak için uygulamaya alındı. Lufthansa, söz konusu programla operasyonlarını daha verimli hale getirirken, büyüme hızını kısıtlamayı ve operasyonel kayıpları en aza indirmeyi amaçlıyor.

2025 yılı için belirlenen büyüme hedefinin oldukça temkinli olduğu belirtiliyor. Lufthansa, bu dönemde müşteri memnuniyetine ve uçuş kalitesine odaklanarak, büyümesini stabil bir şekilde sürdürecek. Şirketin önümüzdeki dönemdeki stratejisi, kısa vadeli kârlılıktan çok uzun vadeli sürdürülebilirlik üzerine kurulu.

Özetle, Lufthansa 2025 için belirlediği büyüme planlarını ciddi şekilde daraltarak, zorlu ekonomik ve operasyonel koşulların üstesinden gelmeye çalışıyor. Uçuş programının sadece %3,5 oranında genişletilmesi, şirketin temkinli yaklaşımının bir yansıması olarak dikkat çekiyor.