Lufthansa iptal olan uçuşlarının süresini uzattı

Kaynak: AA
Lufthansa iptal olan uçuşlarının süresini uzattı

Alman hava yolu firması Lufthansa, Orta Doğu'da artan gerilim sebebiyle Tel Aviv, Tahran, Beyrut, Amman ve Erbil'e yönelik uçuş iptallerinin süresini uzattığını açıkladı.

Lufthansa, Orta Doğu'da yaşanan risklerden dolayı yapılan güvenlik analizi kapsamında bölgeye dair uçuş iptallerinin süresinin uzatıldığını duyurdu.

Şirketin Tel Aviv, Tahran, Beyrut, Amman ve Erbil'e olan bütün uçuşlarını 21 Ağustos'a kadar askıya aldığı belirtilen açıklamada, Lufthansa Grubu şirketlerinin Irak ve İran hava sahasını kullanmayacağı aktarıldı.
Lufthansa'nın geçtiğimiz günlerde aldığı uçuş iptali kararı 13 Ağustos'a kadardı ancak alınan yeni karar ile bu süre uzatıldı.
Lufthansa Grubu; Eurowings, Swiss, Austrian Airlines, Brussels Airlines gibi firmaları da bünyesinde yer alıyor.
Alınan karar kapsamında bu firmalar da bölgeye sefer gerçekleştirmiyor. İptallerden etkilenen yolculara, ücretsiz rezervasyon değişikliği veya iptal seçeneği sunuluyor.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğraması sonrasında İran'ın İsrail'e yapması beklenen misilleme, hava yolu şirketlerinin bölgedeki seferlerini etkilemiş ve çok sayıda uçuş iptal edilmişti

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