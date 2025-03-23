Luıcas Torreira için çok konuşulacak sözler: Boca Juniors’a transferi konuşuluyordu

Galatasaray'ın 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira'nın sezon sonunda sarı kırmızılı takımdan ayrılacağı ve Arjantin ekibi Boca Juniors'a transfer olacağı iddia edilmişti.

Boca Juniors'un eski yıldızı Sergio Martinez, Torreira için TyC Sports'a şunları söyledi:

"Torreira gelmek için can atıyor. Her zaman Boca Juniors'ın radarında yer aldı. Ancak Avrupa'da çok yüksek maaş alıyor. Bu nedenle ciddi bir fedakarlık yapması gerekiyor. Kulüp de önemli bir ödeme yapmalı. Taraflar orta yolu bulursa transfer kısa sürede tamamlanabilir."

MENAJERİNDEN AÇIKLAMA GELMİŞTİ

Transfer iddialarıyla ilgili 29 yaşındaki futbolcunun menajeri Pablo Bentancur geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Torreira'nın yakın zamanda Boca Juniors'a transfer olacağını sanmıyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Bu sezon Galatasaray formasıyla 38 resmi karşılaşmada görev yapan Lucas Torreira, toplamda 3272 dakika sahada kaldı. Uruguaylı yıldız bu maçlarda 1 gol ve 7 asistlik katkı sağladı.