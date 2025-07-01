Luis Boa Morte, Samsunspor’da

Düzenleme: Kaynak: İHA
Luis Boa Morte, Samsunspor’da

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, Fulham, Everton ve Portekiz’in Sporting CP kulübünde çeşitli kademelerde antrenörlük yapan Lus Boa Morte, Samsunspor’un yeni sezonda yardımcı antrenörü olarak görev yapacak.

Futbolculuk kariyerinde de Avrupa’nın önemli kulüplerinde forma giyen ve ardından antrenörlük yolculuğuna başlayan Portekizli teknik adam, Süper Lig'in yeni sezonunda Samsunspor’da yardımcı antrenör olarak görev yapacak.

SAMSUNSPOR'DAN AÇIKLAMA

Kulüpten yapılan açıklamada, "Arsenal, Fulham, Sporting CP ve Everton gibi önemli kulüplerde çeşitli kademelerde antrenörlük görevinde bulunmuş Lus Boa Morte, artık bizimle. Futbolculuk kariyerinin ardından teknik adamlık yolculuğuna devam eden Lus Boa Morte, yeni sezonda kulübümüzde yardımcı antrenör olarak görev alacak" denildi.

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