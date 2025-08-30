Luis de la Fuente'den Arda Güler ve Türkiye sözleri: Büyük bir futbolcu ama...

Dünya Kupası Eleme Grubu'nda oynanacak maçlar öncesi İspanya aday kadrosu Teknik Direktör Luis de la Fuente'nin katılımıyla düzenlenen basın toplantısında açıklandı.

Luis de la Fuente, Tükiye maçını şimdilik düşünmediklerini öncelikle oynayacakları Bulgaristan maçına odaklanmaları gerektiğini belirtti.

"TÜRKİYE ZORLU BİR RAKİP"

İspanyol teknik adam, "Türkiye beni çok fazla endişelendirmiyor. Bu eminim manşet olacaktır! Elbette ki beni çok endişelendiriyor ama Türkiye'den daha çok Bulgaristan maçı beni endişelendiriyor. İlk maç olmasından dolayı Bulgaristan'a karşı çok iyi motive olmalıyız. Sonrasında Türkiye'yi düşüneceğiz. Eminim ki çok zor olacak. Türkiye gerçekten zorlu, önemli bir rakip. Kendini çok geliştirdi. Çok iyi bir teknik direktörü ve çok iyi futbolcuları var. Ama ilk önce Bulgaristan'ı geçmemiz gerek." diye konuştu.

"ARDA GÜLER BÜYÜK BİR FUTBOLCU"

Real Madrid'de forma giyen Arda Güler ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Luis de la Fuente, "Arda Güler'i kutlarım. Burada Real Madrid forması ile La Liga'da izliyoruz. Ortada, kanatlarda, ceza sahasına yakın, her yerde oynayabilme kapasitesine sahip olduğunu gösterdi. Büyük bir futbolcu ama Türkiye çok güçlü ve pozitif anlamda çok saldırgan." ifadelerini kullandı.