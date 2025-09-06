Luis de la Fuente'den Arda Güler ve Yamal sözleri! 'İkisi de harika'

A Milli Takımımızın Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda yarın oynayacağı kritik maç öncesi İspanya Teknik Direktörü Luis de la Fuente ve takımın 'Ballon d'Or' ödüllü orta saha oyuncusu Rodri, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

RODRI: "TÜRKİYE ZOR BİR TAKIM"

Rodri yarınki maç hakkında, "Bireysel becerileri çok yüksek oyuncular var ama Türkiye kollektif olarak da güçlü bir takım. EURO 2024'te bunu gösterdi. Duran toplarda ve kontra ataklarda tehlikeli. Türkiye yenilmesi zor bir takım. Hakan Çalhanoğlu ve Arda Güler öne çıkan oyuncular. Gerçekten kaliteli bir takımla karşılaşacağız. Bireysel oyunculardan ziyade takım oyununa odaklanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"ÇOK HIRSLI ŞEKİLDE DÖNDÜM"

Ayrıca zor bir sakatlık sürecini geride bıraktıktan sonra fiziksel olarak iyi bir durumda olduğunu ifade eden Rodri, "Geri döndüğüm için çok mutluyum. Oldukça uzun bir dönemdi. Çok hırslı bir şekilde döndüm. Fiziksel olarak herhangi bir problemim yok. Kendimi gayet iyi hissediyorum." dedi.

LUIS DE LA FUENTE: "YORGUNLUK DURUMLARI ÖNEMLİ"

Yarın sahaya süreceği ilk 11'e henüz karar vermediğini belirten Luis de la Fuente ise "Hala hazırlık sürecimiz devam ediyor. Son antrenmanda bazı ayrıntılara bakacağız. Oyuncuların yorgunluk durumları önemli. Bütün bunları değerlendirdikten sonra karar vereceğiz. Birçok kriter var. Bunları gözeterek bir karar vermeye çalışacağız." dedi.

"İYİ BİR ATMOSFER OLACAĞINA EMİNİM"

İspanyol teknik adam, Konya'da nasıl bir atmosferin kendilerini beklediğinin farkında olduklarına değinerek, "Yarın burada büyük bir maç oynanacak. Bu ülkedeki insanların futbola ve ülkelerine olan tutkularını biliyoruz. Geçen yaz EURO2024 tecrübesi yaşadık. Orada baskı ve yoğunluk seviyesi çok yüksek maçlara çıktık. Bu seviyede maçlara hazırız. İyi bir atmosfer olacağına eminim ama biz buna alışkınız." diye konuştu ve 'hazırız' mesajı verdi.

"ARDA VE YAMAL ÇOK DEĞERLİ"

Son olarak Arda Güler ile Lamine Yamal kıyaslaması hakkında konuşan tecrübeli çalıştırıcı iki oyuncunun da çok değerli olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

"İkisi de harika oyuncular. Çok gençler. Çok büyük potansiyelleri var. Bizim tarafa bakınca, Lamine sahip olduğumuz için çok şanslıyız ama hala geliştireceği çok özelliği var. Dediğim gibi İkisi de çok değerli ve ikisi de çok genç."