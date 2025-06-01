Luis Enrique'den Şampiyonlar Ligi zaferi sonrası duygulandıran sözler! "Kızımı..."

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Luis Enrique'den Şampiyonlar Ligi zaferi sonrası duygulandıran sözler! "Kızımı..."

Paris Saint-Germain Teknik Direktörü Luis Enrique, Inter'i mağlup ederek Şampiyonlar Ligi'nde mutlu sona ulaştıkları mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu. İspanyol teknik adam, 2019 yılında kanserden dolayı kaybettiği kızı için de konuştu.

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Inter'i 5-0 yenerek kupanın sahibi olan PSG'nin teknik direktörü Luis Enrique maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, Fransız kulübünün tarihindeki ilk Şampiyonlar Ligi kupasını kazandığını belirterek, oyuncularını finalde gösterdiği performanstan dolayı tebrik etti.

Enrique, "Takımım harikaydı. Rakibe nefes aldırmadılar. Maçta kontrol bizdeydi." ifadelerini kullandı.

Öte yandan 6 yıl önce 9 yaşındaki kızı Xana'yı kemik kanseri nedeniyle kaybeden PSG teknik direktörü Luis Enrique, Inter'i devirerek Şampiyonlar Ligi kupasını kazandıkları maçın ardından duygusal anlar yaşadı.

2015 yılında Barcelona'nın kazandığı Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunun mimarı olan Luis Enrique kupa zaferini kızı Xana ile kutlamıştı. 10 yıl sonra tekrar şampiyonluğa ulaşan Enrique’nin yanında bu kez Xana olmasa da kupayı kızının anısına kaldırdı.

08827ff5326e4e198214e888e7bf07d1.jpgKızı için, “Xana’nın hala kutlama yaptığından eminim. Berlin’deki Şampiyonlar Ligi finalinde Barça bayrağını diktiği o muhteşem fotoğraf hala aklımda. Keşke aynı şeyi PSG ile yapabilsem. Kızım fiziksel olarak orada olmayacak ama ruhen yanımda olacağından eminim” ifadelerini kullanmıştı. Tecrübeli teknik adam, kızı için bu kez PSG ile şampiyonlar Ligi'ne uzandı.

Luis Enrique, Inter'i devirerek Şampiyonlar Ligi kupasını kazandıkları maçın ardından duygusal mesajlar verdi. Enrique maç sonunda "Kızımı hatırlamak için Şampiyonlar Ligi'ni kazanmama ihtiyacım yok. O hep bizimle." diye konuştu.

Bu arada PSG'de taraftarları da Luis Enrique'yi ve kızı Xana'yı unutmadı ve onun için bir koreografi hazırladılar. Koreografi sırasında duygu dolu anlar yaşanırken Enrique’nin gözlerinin dolduğu görüldü.

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