Luis Figo: Güçlü bir rekabet göreceğiz

İstanbul'da oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi finali öncesi Portekizli efsane Luis Figo, final için heyecanlı olduğunu vurguladı.

Luis Figo: Güçlü bir rekabet göreceğiz

İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı’nın ev sahipliğinde 10 Haziran’da oynanacak olan Manchester City - Inter, UEFA Şampiyonlar Ligi finali öncesi Inter’in dünyaca ünlü eski yıldız futbolcularından Luis Figo, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"GÜÇLÜ BİR REKABET GÖRECEĞİZ"
İstanbul’daki final için çok heyecanlı olduğunu dile getirerek sözlerine başlayan Figo, "Herkes bugünü bekliyordu, çok uzun bir yıl oldu. Tabii ki bütün takımlar çok iyi oynadı. Çok zorlu bir yılın ardından bugün finale ulaşıyoruz. Manchester City ve Inter arasında bir rekabet var. Herkesin favorisi Manchester gibi görünüyor ama Inter, İtalya Kupası'nı kazandı ve çok güçlü bir rakip olarak Manchester City’nin karşısına çıkacak. Büyük ihtimal Manchester’ın top hakimiyeti daha yüksek olacaktır. Fakat güçlü bir rekabet göreceğiz sanırım finalde" ifadelerini kullandı.

"G.SARAY ÇOK İYİ GİDİYOR"
Spor Toto Süper Lig’de oynayan Portekizli futbolcular ve Fenerbahçe’nin Portekizli Teknik Direktörü Jorge Jesus’un performanslarını da değerlendiren Figo, "Galatasaray çok iyi gidiyor. Tabii ki iyi şeyler söyleyebilirim Portekizli oyuncular hakkında. Galatasaray neredeyse kupayı kazanmak üzere. Fenerbahçe’de de Jesus var, kendisinin ilk senesi. İlk senesi için çok iyi bir performans gösterdiğini söyleyebilirim. Kendisi benim çok da iyi arkadaşımdır" diye konuştu.

"EN BÜYÜKLERİ BİLİYORUM"
Türkiye Ligi’ni çok fazla takip etme şansı bulamadığını aktaran Portekizli eski futbolcu, "İspanya’da yaşadığım için uzaktan takip edebiliyorum. En büyük 3 kulübü biliyorum; Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe. Avrupa kupasındaki takımların durumunu takip edebiliyorum daha çok" şeklinde konuştu.(İHA)

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