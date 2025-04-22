Luis Henrique ile transferi tamam gibi

İtalya Serie A temsilcisi Inter, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Olimpik Marsilya'da forma giyen Brezilyalı kanat oyuncusu Luis Henrique ile kişisel şartlarda anlaşma sağladı. Fransız basınında yer alan haberlere göre 23 yaşındaki futbolcunun Inter ile beş yıllık bir sözleşme üzerinde el sıkıştığı bildirildi. Anlaşmanın 2030 yılı Haziran ayına kadar süreceği ifade edildi.

Transfer sürecinin ilk aşamasında Luis Henrique’nin tercihi dikkat çekmişti. Genç yıldız, kendisiyle ilgilenen Bayern Münih’e sıcak bakmazken, San Siro’ya taşınma arzusunu açıkça ortaya koydu. Bu tutum, Inter’in elini güçlendirdi ve görüşmeleri hızlandırdı.

KULÜPLER ARASI GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

Henrique ile yapılan bireysel anlaşmaya rağmen, Inter’in Marsilya kulübüyle transferin detaylarını netleştirmesi gerekiyor. İtalyan kulübü, oyuncu için 24 milyon euro bonservis bedeli teklif etti. Bu teklifin, performansa bağlı 4 milyon euro bonus içermesiyle toplam maliyet 28 milyon euroya ulaşabilecek. Marsilya tarafı ise bu teklifi değerlendiriyor.

Luis Henrique’nin mevcut sözleşmesi 2028 yılına kadar sürüyor. Marsilya, genç oyuncuyu 2020 yılında Brezilya kulübü Tres Passos’tan 8 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı. Bu nedenle Fransız ekibi, potansiyel kâr oranını da göz önünde bulundurarak nihai kararı vermek istiyor.

DÜNYA KULÜPLER KUPASI İÇİN VİTES ARTIRILDI

Inter yönetimi, bu transferi sadece uzun vadeli bir yatırım olarak değil, aynı zamanda kısa vadeli hedefler için de kritik bir hamle olarak görüyor. Haziran ayı ortasında başlayacak olan Dünya Kulüpler Kupası’na katılacak olan Inter, bu turnuvada Luis Henrique’yi kadrosuna katmak istiyor. FIFA'nın yeni transfer penceresi sayesinde Inter’in bu hamleyi turnuvadan önce tamamlaması mümkün görünüyor.

GENÇ YILDIZDAN ETKİLEYİCİ PERFORMANS

Bu sezon Marsilya formasıyla toplam 32 resmi maça çıkan Luis Henrique, 9 gol ve 8 asistlik katkı sağladı. Özellikle Avrupa Ligi’nde gösterdiği performansla dikkat çeken Brezilyalı oyuncu, Villarreal’e karşı oynanan son 16 turu maçında da etkili bir oyun sergiledi.

Genellikle sağ kanatta görev yapan Luis Henrique, ihtiyaç halinde sol kanatta da forma giyebiliyor. Bu özelliğiyle Inter Teknik Direktörü Simone Inzaghi’nin elini genişletecek bir alternatif olarak öne çıkıyor.

INTER’İN KANAT HAMLESİ

Inter, kanat rotasyonunu güçlendirmek için son dönemde birçok futbolcuyla temas kurdu. Ancak teknik heyet, Luis Henrique’nin hem yaşı hem de çok yönlü oyunu nedeniyle uzun vadeli planlara uygun olduğunu düşünüyor. Marsilya’daki gelişimiyle Fransa’da dikkatleri üzerine çeken Henrique, şimdi kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor.

İtalyan ekibi, transferi tamamlayarak kadrosuna yeni bir Brezilyalı yıldız eklemeyi hedefliyor. Taraftarlar ise bu gelişmeleri yakından takip ederken, yönetimin kısa süre içinde resmi açıklamayı yapması bekleniyor.