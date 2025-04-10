Luka Doncic 45 sayısıyla Lakers'i galibiyete taşıdı

NBA'de 10 maç yapıldı. Batı Konferansı'nda Lakers deplasmanda Mavericks'i 15 sayı farkla yendi.

Eski takımı önünde ilk kez parkeye çıkan ve maçın en skorer oyuncusu olan Doncic, 45 sayı üreterek Lakers'ın play-off'lara kalmasına katkı sağladı. Mavericks'te ise Naji Marshall, 23 sayı kaydetti.

JAMES HARDEN'DEN 35 SAYI

Los Angeles Clippers, konuk ettiği Houston Rockets'ı 134-117 yenerek üst üste altıncı galibiyetini aldı.

Clippers'ta James Harden 35 sayı ve 10 asist ile oynarken Rockets'ta Reed Sheppard, 20 sayı kaydetti.

Batı Konferansı'nda 2 numaralı seribaşı olmayı garantileyen Rockets, 2020'den bu yana ilk kez play-off'a katılacak. Bu nedenle Rockets'ta forma giyen milli oyuncu Alperen Şengün dahil olmak üzere ilk beş oyuncularının çoğu bu karşılaşmada dinlendirildi.