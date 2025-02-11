Luka Doncic Lakers ile ilk maçına çıktı

NBA'deki tarihi takasın ardından Luka Doncic, Los Angeles Lakers'taki ilk maçına Utah Jazz karşısında çıktı.

Batı Konferansı'nda yer alan iki ekibin mücadelesinde Los Angeles Lakers, konuk ettiği Utah Jazz'ı 132-113 mağlup ederek üst üste altıncı galibiyetini elde etti.

Lakers'ın Dallas Mavericks'le gerçekleştirdiği takasın ardından kadrosuna kattığı Luka Doncic, ilk maçında 23 dakika sahada kalırken 14 sayı, 5 ribaunt ve 4 asistle oynadı.

Takımın diğer yıldız ismi LeBron James ise 29 dakika süre alırken 24 sayıyla maçın en skorer ismi oldu. James ayrıca 7 ribaunt ve 8 asist kaydetti.

Utah Jazz'da ise John Collins ve Lauri Markkanen 17, Jordan Clarkson 16 sayıyla maçı noktaladı.