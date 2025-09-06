Luka Doncic'den inanılmaz atış! İddiayı kazandı

Kaynak: Haber Merkezi
Slovenya milli takımının antrenmanında takım arkadaşıyla iddiaya giren Doncic, çok uzak bir mesafeden isabetli bir atış yaptı. İddiayı kaybeden Omic, 50 şınav çekti. Görüntüler sosyal medyada viral oldu.

Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025), Letonya'da devam ediyor. Son 16 turu mücadeleleri bugün başlayacak.

Slovenya bu turda İtalya ile karşı karşıya gelecek. Mücadele 7 Eylül'de oynanacak

4 Eylül'deki antrenman sırasında NBA yıldızı Luka Doncic, Alen Omic girdiği iddia sosyal medyada gündem oldu.

Doncic, parkenin dışında uzak bir mesafeden isabetli bir atış yapacağını iddia etti.

Kenara gelen Doncic, isabeti bulunca Omic'e 50 şınav çekti.

