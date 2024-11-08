Luke Shaw antremanlara başladı

Manchester United’ın deneyimli savunmacısı Luke Shaw, sakatlık nedeniyle ara verdiği futbol sahalarına yeniden döndü. Ağustos ayı başında baldırından sakatlanan ve üç aydır sahalardan uzak kalan Shaw, sonunda takım arkadaşlarıyla birlikte antrenmanlara katılmaya başladı. Şubat ayında geçirdiği hamstring sakatlığı nedeniyle sezonun geri kalanında forma giyemeyen Shaw, bu kez de ağustos ayında geçirdiği baldır sakatlığıyla uzun süre takımdan ayrı kalmıştı.

Shaw’un, İngiltere milli takımı kadrosuna Euro 2024 için seçilmesi moral kaynağı olmuş, grup aşamalarını kaçırdıktan sonra İspanya’ya karşı oynanan finalde forma giymişti. Manchester United’da başka sakatlıkları bulunan Christian Eriksen ve Mason Mount da PAOK’a karşı 2-0 kazandıkları Avrupa Ligi mücadelesinde sahalara döndü. Yaz transferiyle Lille’den alınan genç oyuncu Leny Yoro ise sezon öncesi hazırlık kampında ayağını kırmış ancak iyileşerek antrenmanlara başlamış durumda.

Geçici teknik direktör Ruud van Nistelrooy, takımın sakatlık problemlerinin azaldığını belirtirken, Shaw ve Yoro gibi uzun süre sahalardan uzak kalan oyuncuların dönmesinin takım için önemli bir kazanım olduğunu vurguladı.