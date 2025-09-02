Lüks arabanın arkasında yazanı gören dönüp bir daha bakıyor!

BMW marka otomobilin arkasında yazan yazıyı gören dönüp bir daha baktı.

Kocaeli'de bir sürücü, sıfır kilometre diye satın aldığı BMW marka otomobilin kusurlu çıkması üzerine soluğu mahkemede aldı. 7 yıl süren davada aracın kusurlu olduğu ortaya çıktı. Mahkeme aracın sahibine 10 bin TL tazminat ödenmesine hükmetti.

Davayı kazanan sürücü, BMW'den intikamını ilginç bir yöntemle aldı.

Aracın arka camında yer alan ve sürücünün başından geçenleri özetleyen yazıda şu ifadeler yer aldı:
"Kusurlu imalat ürünü olduğu, kilometresinin sıfırlandığı, kazalı ve ayıpları gizlenerek sıfır kilometre olarak satıldığı ispat edilmiş bu aracım için 7 sene sonra mahkeme 10 bin TL ödenmesine hükmetti."

