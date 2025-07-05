Lüks araç üst geçitte asılı kaldı! Sürücü izini kaybettirdi

Kaynak: İHA

Karaman’da lüks bir araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırımı aşarak üst geçidin demir bariyerlerinde asılı kaldı. Kaza sonrası araç sürücüsü olay yerinde kaçtı.

Karaman'da kontrolden çıkan bir otomobil, üst geçidin demir bariyerine çarparak asılı kaldı. Kazanın ardından araç sürücüsü olay yerinden kaçtı.

Kaza, gece saatlerinde Gevher Hatun Mahallesi 1776. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü henüz belirlenemeyen BMW marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Hızını alamayarak kaldırımı aşan araç daha sonra üst geçidin demir bariyerine çarparak asılı kaldı. Kazada otomobilde maddi hasar oluşurken, sürücü ise aracı terk ederek olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan kimsenin olmaması üzerine sağlık ekibi adresten ayrıldı. Polis, sürücüyü tespit etmek için çalışma başlatırken, araç yapılan incelemelerin ardından çekiciyle olay yerinden kaldırıldı.

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